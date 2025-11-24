Kağıthane’de tartışma anı kamerada: Kapıyı açmak isterken düştü

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

Hamidiye Mahallesi'nde dün 09.45'te iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. 34 GZG 696 plakalı aracın sürücüsü, birkaç kez ani fren yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Kırmızı ışıkta aracından inen sürücü, Muhammed Yağız Ö.'ye hakaret edip aracın kapısını zorladı ancak dengesini kaybederek yere düştü. O anlar kameralara yansıdı.

''ÖNÜMDE SÜREKLİ ANİ FREN YAPTI''

Emniyete giderek şikâyetçi olan Muhammed Yağız Ö., sürücünün makas atarak geldiğini, iki kez ani fren yaptığını ve kendisini taciz ettiğini söyledi.

ARACA VURUP KOŞARKEN YERE DÜŞTÜ

Muhammed Yağız Ö., sürücünün kapıyı açmaya çalıştığını, camına vurduğunu ve ardından koşarken yere düştüğünü belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.