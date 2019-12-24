Kağıthane'de koca dehşeti! Eşine kurşun yağdıran zanlı boş arazide kendi kafasına sıktı 24.12.2019 18:36

Kağıthane Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde boşanma aşamasındaki eşi Öznur E.'nin çalıştığı iş yerine gelen Yasin E., kurşun yağdırmış, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmıştı. Öfkeli koca Yasin E.'nin olay yerinin birkaç sokak aşağısında boş bir arazide eşini vurduğu silahla intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yasin E. isimli adam, elinde çiçeklerle boşanma aşamasındaki eşi Öznur E.'nin çalıştığı iş yerine geldi. Bir süre sonra çift tartışınca belinden silahını çıkaran Yasin E., eşine 3 el ateş etti. Öznur E. vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde kaldı. Olayı görenler yaralı kadına müdahale ederken, Yasin E. olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede iş yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öfkeli koca Yasin E.'nin olay yerinin birkaç sokak aşağısında boş bir arazide eşini vurduğu silahla intihar ettiği ortaya çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, boş arazide Yasin E.'nin cesedi ile karşılaştı. Polis Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çevredeki araştırması sürüyor.