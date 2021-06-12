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Kadın sürücülerin trafikte saç saça kavgası kamerada |VİDEO İZLE

Kadın sürücülerin trafikte saç saça kavgası kamerada |VİDEO İZLE
12.06.2021 23:33
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Antalya'da 2 kadın sürücü, araçlarını durdurup yol ortasında saç saça kavga etti. Öfkeli kadınları erkek sürücüler ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


SAÇ SAÇA KAVGA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi 12'nci cadde üzerinde ve yoğun trafikte 2 kadın sürücü kavgaya tutuştu. Aracından inen kadın, diğer kadını önce otomobilinden inmesine fırsat vermemek için kapıyla sıkıştırmaya çalıştı. Kendini kapı engelinden kurtaran kadın, diğer kadın sürücünün üzerine atladı. İki kadın saç saça kavga edip yerde yuvarlandı.

O ANLAR KAMERADA

Kadın sürücülerin kavgasını, araçlarını durdurup kavgaya koşan erkek sürücüler ayırdı. Kadın sürücüleri ayırmak oldukça zor olurken, o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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