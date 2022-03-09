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Kaçak kontrolü yapan elektrik çalışanlarına saldırı: Bir çalışan bacağından ısırıldı

Kaçak kontrolü yapan elektrik çalışanlarına saldırı: Bir çalışan bacağından ısırıldı
09.03.2022 11:38 - Son Güncelleme: 09.03.2022 11:38

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak kontrolü yapan  Elektrik Enerji Kayıpları Kontrol birimine bağlı ekipler, çalışmayı engellemek isteyen şahısların taşlı saldırısına uğradı. 10 kişi gözaltına alındı. Sorumluluk bölgesindeki abonelerinin daha kaliteli ve kesintisiz enerji kullanabilmesi için kaçakla mücadele çalışmalarına ağırlık veren ekibin, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde taşlı saldırıda 2 çalışanı yaralanırken, Mardin’in Midyat ilçesinde ise bir çalışan bacağından ısırılarak yaralandı. Bazı araçlar hasar gördü. 10 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

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