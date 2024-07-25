SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bingöl'de bıçaklı saldırıda yaralanan vatandaş konuştu: “Tanımıyorum kendisini, biri arkadan bıçak salladı”
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024, 20:46 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 21:01

Bingöl'de bıçaklı saldırıda yaralanan vatandaş konuştu: “Tanımıyorum kendisini, biri arkadan bıçak salladı”

Bingöl’de dün yaşanan bıçaklı saldırı olayında yaralanan ve hastanede tedavisi süren Ahmet Güzel, evden çıktıktan hemen sonra bu olayın başına geldiğini söyledi

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Madde bağımlısı olduğu belirten şahıs, elinde bıçakla birçok vatandaşa saldırdı ve bu saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti.


Bıçaklı saldırı olayında yaralı olan vatandaşlar 54 yaşındaki 5 çocuk babası Ahmet Güzel'in hastanedeki tedavisine devam ediliyor.


Olay anını anlatan Güzel, "Dün işten geldim evde oturuyordum, çarşıya çıkıyordum. Eski karakolun oraya geldiğim zaman tabi tanımıyorum kendisini, biri arkadan bıçak salladı. O esnada baktım bir genç. Tabi şuuru yerinde değilmiş. Halk otobüsü durağına doğru kaçtım. Duraktan sonra sağlık ocağına geçtim, orada pansuman falan yaptılar. Sonra ambulans geldi ve bizi hastaneye getirdiler" dedi.


Halk otobüsü durağındaki sürücüler olayı fark edince, dışarıya doğru çıktı. Şahıs, sürücülerin duraktan çıkmasıyla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı Güzel, sürücülerin de yardımıyla sağlık ocağına götürüldü. O anlar ise halk otobüsünün kamerasına anbean yansıdı.

SIRADAKİ VİDEO
İstanbul'da beklenen yağış başladı
25.07.2024Perşembe
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tırın altına girdi: 2 ölü
25.07.2024Perşembe
Gaziantep'te kaçak kazı yapan şahıs pes dedirtti
25.07.2024Perşembe
İzmir'deki elektrik çarpması olayı ile ilgili yeni gözaltılar
25.07.2024Perşembe
Avcılar'da feci motosiklet kazasında baba oğul hayatını kaybetti
25.07.2024Perşembe
Bunlar da Var
SON DAKİKA! Bingöl’de yaşanan dehşetin boyutu büyüyor; Ölü sayısı 4’e yükseldi 02:15
Bingöl'deki dehşette ölü sayısı artıyor
25.07.2024Perşembe
Tokat’ta muhtar kavgası: 1 ölü, 2 yaralı! 01:29
Tokat'ta muhtar kavgası: 1 ölü, 2 yaralı!
25.07.2024Perşembe
Mersin sonrası Ağrı’da da skandal! Bebek katili Öcalan’ı öven şarkıda halay çeken hainler kamerada 00:20
Bebek katili Öcalan'ı öven şarkıda halay çeken hainler kamerada
25.07.2024Perşembe
Survivor Yiğit Poyraz sevgilisi Yasmin Erbil ile Bali’de! Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin’den aşk tatilinden peş peşe paylaşımlar... 00:23
Survivor Yiğit Poyraz sevgilisi Yasmin Erbil ile Bali’de!
25.07.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA