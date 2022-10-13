Haberler Yaşam Videoları İzmir'de trafik polisinin önünde şov yapmaya kalkıştı sanal devriyeden kaçamadı

İzmir'de trafik polisinin önünde şov yapmaya kalkıştı sanal devriyeden kaçamadı

İzmir'de trafik polisinin önünde şov yapmaya kalkıştı sanal devriyeden kaçamadı
13.10.2022 16:19

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:06
Fatih'te İETT şoförü...
Yaşam 00:26
Araç tavan lambasına saklanan...
Yaşam 03:25
Kümese giren sokak köpekleri...
Yaşam 01:05
Van Gölü'nde boğulmak üzere...
Yaşam 00:59
Tekirdağ’da korkunç kaza!
Yaşam 04:25
Bağcılar'da vinç devrildi!
Yaşam 00:44
Rulo kağıt yüklü tır alev alev...
Yaşam 01:21
Ümraniye’de uyuşturucu...
Yaşam 03:04
Vicdansız evlat babasını yolun...
Yaşam 01:03
Sigara içmeye çıktığı 3. katın...
Yaşam 01:39
Kamyonet ile otomobil...
Yaşam 05:58
Kadıköy’de binada korkunç...

İzmir'de trafik polisinin önünde motosikletin önünü kaldırarak şov yapmaya kalkışan ve o anları sosyal medya hesaplarından paylaşan motosiklet sürücüsü, sanal devriye faaliyetleri ile tespit edilerek yakalandı. İzmir'de bir motosiklet sürücüsünün, motorun ön tekerleğini kaldırarak trafik polisinin önünden geçtiği ve değişik yerlerde aynı tehlikeli hareketi yaparak trafiği tehlikeye soktuğu anların sosyal medyada görülmesi üzerine, polis tarafından çalışma başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü‘nce yürütülen sanal devriye faaliyetleriyle, sürücünün kimliği belirlendi. Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise, motosiklet sürücüsü E.S.'yi (19) yakaladı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA