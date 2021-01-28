İzmir'de kan donduran olay! Yaşlı adam karısını baltayla ağır yaraladı

İzmir Çiğli'de evli olan yaşlı çift arasında televizyon izleme bahanesiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 70 yaşındaki adam karısına baltayla saldırdı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, tedavi altına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan yaşlı çift arasında televizyon izleme bahanesiyle çıkan tartışmada, 70 yaşındaki adam karısını baltayla ağır yaraladı.

Olay bu sabah saat 06.30 saatleri sırasında Balatçık Mahallesi 8957 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, Murat I. televizyon izlediği sırada eşi Selma I. (62) ile aralarında tartışma çıktı. Öfkelenen yaşlı adam, eline baltayı alarak eşinin kafasına vurdu. Selma I. kanlar içerisinde yere yığılırken, komşularının yanına giden Murat I.'nın "Karımı öldürdüm, polisi arayın" dediği ileri sürüldü.



AMELİYATA ALINAN YAŞLI KADININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ağır yaralı durumdaki yaşlı kadını Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Selma I.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde suç aleti baltaya ulaşan polis ekipleri, daha sonra gözaltına aldıkları Murat I.'yı emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.





BABASINI SOPAYLA DÖVEREK ÖLDÜREN ŞAHISLA KOMŞU ÇIKTILAR

Bu arada yaşlı çiftin, 31 Aralık günü meydana gelen sopalı cinayetin işlendiği eve komşu oldukları ortaya çıktı. Yaşlı çiftin hemen karşısında meydana gelen önceki olayda, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Güney K. (32) babası Mehmet Zeki K.'ye (68) sopayla saldırmış, saldırı sonucu yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirmişti.