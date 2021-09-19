Haberler Yaşam Videoları İzmir'de alacak kavgasında silahlar patladı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de alacak kavgasında silahlar patladı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de alacak kavgasında silahlar patladı: 1 ölü, 2 yaralı
19.09.2021 08:25
Ana Sayfa 02:25
Sakarya'da çok acı olay! Bir...
Ana Sayfa 07:01
Şarkılar Bizi Söyler’de Belkıs...
Ana Sayfa 02:34
Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor!
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:14
Seda Sayan dansıyla sosyal...
Ana Sayfa 00:36
Alperen Duymaz’ın eşi bakın...
Ana Sayfa 00:30
Gülben Ergen kıyafetiyle nefes...
Ana Sayfa 01:45
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:24
GOL | Liverpool 2-0 Crystal...
Ana Sayfa 00:45
Bir metrobüs daha yolda kaldı
Ana Sayfa 08:16
Taksim’de turistler yine...
Ana Sayfa 02:06
Başakşehir'de iş merkezinin...

İzmir'de gece saat 02.00 sıralarında iki grup arasında çıkan alacak kavgasında silahlar patladı. Çatışmada 2 kişi yaralanırken, Kubilay Tuncel isimli bir kişi ise hayatını kaybetti.


İzmir'in Konak ilçesinde, alacak kavgasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Kubilay Tuncel (30) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Çatışma sonrası kaçan 1 kişi ise aranıyor.

Olay, saat 02.00 sıralarında Murat Reis Mahallesi Şehit Ceysu Ceylan Sokak ile İnönü Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunan Serdar K. (35) ve Oğuzhan A. (35) ile kimliği tespit edilemeyen 1 kişi ve Kubilay Tuncel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine tabancayla ateş açtı. Silahlı çatışmanın ardından 3 kişi yaralanırken kimliği belirlenemeyen şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Serdar K. bacağından, Oğuzhan A. kolundan, Kubilay Tuncel sırt ve göğüs kısmından ağır yaralandı. Yaralılar Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kubilay Tuncel yaşamını yitirdi. Diğer 2 şüphelinin tedavisinin sürdüğü işlemlerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Olayın ardından polis ekiplerince çevrede incelemede yapılırken, bir iş yerinin camına kurşun isabet ettiği belirlendi. Kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için ekiplerin araştırması sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA