İzmir Torbalı’da polise saldırı anı kamerada: 2 tutuklama

İzmir’in Torbalı ilçesinde motosiklet uygulaması sırasında polise saldıran 3 kişiden 2’si tutuklandı, olay anı ise kameraya yansıdı.

TORBALI'DA POLİSE SALDIRI KAMERADA: 2 KİŞİ TUTUKLANDI
İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılan motosiklet uygulamasında polis ekiplerine saldıran 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

CEZA YAZILIRKEN SALDIRDILAR
Olay, dün Ertuğrul Mahallesi Sadık İleri Bulvarı'nda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynaları olmayan bir motosikleti durdurdu. Trafik yönünden idari para cezası yazıldığı sırada sürücü ve yanında bulunan A.Y. (26), M.E. (26) ve C.Ş. (25), görevli polis memurlarına saldırdı.

2'Sİ TUTUKLANDI
Yaşanan arbede sonrası gözaltına alınan şüpheliler hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kasten yaralama" suçlarından işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ş. serbest bırakılırken, A.Y. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

