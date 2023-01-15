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İzmir-Aydın Karayolu üzerinde meydana gelen 2 sürücünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir-Aydın Karayolu üzerinde meydana gelen 2 sürücünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
15.01.2023 23:33 - Son Güncelleme: 15.01.2023 23:39

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Kaza, 14 Ocak günü İzmir-Aydın Karayolu üzerinde meydana geldi. M.T (48) isimli vatandaşın kullandığı 35 TBD 25 plakalı tır, İzmir istikametinden Torbalı’ya doğru seyir halindeyken; kavşaktan dönmek isteyen S.U (42) isimli sürücünün kullandığı 35 D 8241 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Yaşanılan kazanın etkisiyle sürücü M.T. tırda sıkışırken; olay yerine gelen itfaiyelerin müdahalesiyle tır sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen ambulansların ilk müdahaleyi yapmasının ardından doğrudan Torbalı Devlet Hastanesine sevk edilen M.T ve S.U isim sürülerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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