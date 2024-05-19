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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024, 18:32 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024, 18:32

İZLE I Sultanbeyli’de kayınpeder bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü

Sultanbeyli’de yabancı uyruklu bir şahıs, husumetli olduğu kayınpederi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı şahıs hayatını kaybederken, polis ekipleri şüphelileri olay yerinde yakaladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Sultanbeyli Sakarya Caddesi Abdurrahmangazi Mahallesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Hüseyin Birkavi ile husumetli olduğu kayınbiraderleri M.Ç. ve A.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri Hüseyin Birkavi'ye elindeki bıçakla saldırdı. Kolundan, boynundan ve sırtından yaralanan Hüseyin Birkavi kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı şahıs hayatını kaybederken, polis ekipleri şüphelileri olay yerinde yakaladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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