İZLE I Şaka facia ile bitti! 9 yaşındaki kuzenini av tüfeği öldürdü

Olay, saat 14.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Heceler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'de yaşayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki Miraç Güvenir ailesiyle birlikte anneler gününü kutlamak için Heceler Mahallesi'ndeki anneannesinin evine geldi. Miraç ve anneler günü sebebi ile aynı evde bulunan kuzeni C.Ç.K. ile oynamaya başladı. İki kuzen evde oynarken C.Ç.K. dedesine ait tüfeği aldı. C.Ç.K., şakalaştığı kuzeni Miraç'a doğrulttuğu sırada tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun 9 yaşındaki C.Ç.'nin başına isabet etti. C.Ç.K. kanlar içinde yere yığılırken, anneanne Yıldız B. ise o anlara şahit oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri 9 yaşındaki Miraç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Orhangazi Jandarma Komutanlığı çevrede güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet Savcısı olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.

Miraç'ın cansız bedeni Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, C.Ç.K. ve ailesi Orhangazi Jandarma komutanlığına götürüldü. Anneanne Yıldız B., olay yerinde jandarmaya verdiği ifadesinde tüfeği saklı tuttuğunu ve fişekleri ayrı sakladığını söyledi. Barış, çocukların tüfeği alıp fişekleri nasıl doldurduklarını bilmediğini, C.Ç.K'nin kuzenine tüfeği doğrulttuğunda Miraç'ın 'Yapma' diye bağırdığını söyledi. Eve gelen aile fertleri yaşanan olay sonrası gözyaşlarına boğuldu.