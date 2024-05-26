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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024, 17:46 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024, 17:46

İZLE I Pes artık: Dereye hayvan pisliği bırakırken görüntülendi: Gözaltına alındı

Mardin'de kamyonetle geldiği dereye yanındaki 2 kişi ile hayvan pisliği bırakan hayvan yetiştiricisi F.O., kameralara yansıdı. F.O. gözaltına alınırken, hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan işlem başlatıldı.

Nusaybin ilçe merkezinden geçen Çağ Çağ Deresi'nin üzerindeki köprüye kamyonetle gelen 3 kişi, dün içerisinde hayvan pisliği bulunan torbaları suya boşalttı. O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sonrası Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Hayvan yetiştiricisi olduğu belirlenen F.O., adresinde gözaltına alındı. F.O. hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan işlem başlatılırken, belediye ekipleri de derede temizlik çalışması yaptı.

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