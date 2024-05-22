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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 20:17 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 20:17

İZLE I Kütahya'da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kütahya'nın Emet ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan yaralılar kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan İ.Ö, G.N, H.A, A.A, A.Ö, F.Y, K.A, İ.İ, F.K, M.G, M.Y, A.Ö ve S.Ş. isimli yolcular ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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