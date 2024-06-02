SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024, 21:17 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024, 21:17

İZLE I Korkunç olay! 4. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Karaman’da 4. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşte detaylar...

Olay, akşam saatlerinde Valide Sultan Mahallesi Ahmet Talat Duru Caddesi'nde bulunan 5 Katlı Apartmanın 4. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki A.S.K. isimli erkek çocuk, ailesinden habersizce dışarı bakmak için sinekli takılı olan pencereye çıktı. Biranda yaslandığı sinekliğin yerinden çıkması üzerine küçük çocuk yaklaşık 15 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralı çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BİR ANDA PAT DİYE SES DUYDUM

Pencereden düşen çocuğun yardımına koşan Lokman Duran, "Ben inşaat alanında çalışırken bir anda pat diye ses duydum. Hanım çocuk düştü diye bağırdı. Bende etrafa baktım ve çocuğu buldum. Çocuk toprak zemine düşmüş. Çocuğu oradan çıkardım ve görünürde bir şeyi yoktu. Komşularla birlikte ambulansı çağırdık sonra ambulans götürdü. Bir can kurtarmış olduk, inşallah bir şey yoktur çocukta" diye konuştu.
Olay yeri inceleme ekibi de çocuğun düştüğü yerde ve dairede inceleme yaptı.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Kızlar saç baş birbirine girdi, erkekler izledi! İşte o anlar...
02.06.2024Pazar
Tekirdağ'da eğitim uçağı acil iniş yaptı
02.06.2024Pazar
Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili olay iddia: "Kentsel dönüşüme sokmak istemedi"
02.06.2024Pazar
Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından çıkarılan kişi konuştu
02.06.2024Pazar
Küçükçekmece’de 3 katlı binanın çökme görüntüleri çıktı! İşte o anlar
02.06.2024Pazar
Bunlar da Var
Banu Alkan annelik itirafı: Yap Banu’cuğum, bu adama değer 00:55
Banu Alkan annelik itirafı
02.06.2024Pazar
Küçükçekmece’de 3 katlı binanın çökme görüntüleri çıktı! İşte o anlar 00:49
Küçükçekmece’de 3 katlı binanın çökme görüntüleri çık
02.06.2024Pazar
İZLE | Küçükçekmece’de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var, olay yerine ekipler sevk edildi 00:48
Küçükçekmece’de bina çöktü!
02.06.2024Pazar
Küçükçekmece’de çöken binadan bir kişi çıkartıldı! İşte o anlar... 00:53
Küçükçekmece’de çöken binadan bir kişi çıkartıldı
02.06.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA