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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024, 19:01 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024, 19:01

İZLE I Gazze için 1900 tonluk insani yardım gemisi Mersin’den yola çıktı!

Katil İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışma amacıyla AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Katar Kalkınma Fonu ve sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen gıda, sağlık, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan 1900 tonluk insani yardım malzemesi bulunan ‘Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi', Mersin’den dualarla yola çıktı.

Mersin Uluslararası Limanı 2 numaralı rıhtımda hazırlıkları tamamlanan 'Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi'nin uğurlanması için tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lolwah Rashid Al-Khater, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkanı Okay Memiş ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Uğurlama töreninde konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, İsrail'in geçen yıl 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılarla insanlık suçu ve soykırım uyguladığını söyledi. Karaloğlu, Türk milletinin Filistin'in içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalmadığını ifade ederek, "11'inci gemimiz yanımızda. Bu gemi daha farklı bir gemi. Bu gemiyi Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Kalkınma Fonu ortak hazırladı. Bu gemide 1900 ton yardım malzemesi var. Bu yardımın 1400 tonu Katar Kalkınma Fonu tarafından Türkiye'de, kalan 500 tonu da AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları tarafından tedarik edildi. Temennimiz en kısa sürede kalıcı ateşkes sağlansın, Gazzeli kardeşlerimiz kendi topraklarında, memleketlerinde barış içerisinde yaşamaya devam etsin. Bizim gönderdiğimiz bu yardımlar da onların ihtiyaçlarını gidersin, yaralarına merhem olsun" dedi.

"BÖLGENİN İSTİKRARI KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR"

Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lolwah Rashid Al-Khater de, Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi'nin iki ülke arasındaki ortak vizyonun göstergesi olduğunu kaydederek, "Katar Devleti olarak kardeş Türkiye'nin üstlendiği ve yapmakta olduğu tüm çabaları takdirle karşılıyoruz. Dünyada milyonların yararlanabileceği birçok konuda da Türkiye ile iş birliği içindeyiz. Katar Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki gelişmekte olan stratejik ilişkilerin varmış olduğu düzeyden de son derece gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Kaldı ki bu ilişkilerin beslendiği güç; karşılıklı olarak iş birliği ve dayanışmadan kaynaklanmaktadır. İki kardeş halk arasında ortak paydalarımız sayısızdır. Ortak çıkarlarımız, bölgenin istikrarı ve güvenliği konusunda iş birliğimiz devam etmekte. Bu anlamda, bu hususu her vesileyle vurgulamaktayız. Bu operasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İnsani yardım malzemelerini taşıyan gemi, konuşmaların ardından, dua okunması ile uğurlandı. Gemi, yaklaşık iki gün sürmesi planlanan deniz yolculuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak.

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