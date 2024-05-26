SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024, 19:38 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024, 19:38

İZLE I Denizli'de vahşet: Tek domuz kurşunuyla hem annesini hem de babasını vurdu! İşte detaylar...

Denizli’nin Güney ilçesinde tarladan dönen anne babasına pusu kuran oğul, tek kurşunla hem annesini hem de babasını vurdu. Annenin öldüğü, babanın ise entübe edildiği olayın faili olan ve cinayet ihbarında bulunan evlat, “Beni dövüyordu. Korkutmak için ateş ettim. Babam beri arayınca gidip yardım ettim, ambulans çağırdım" dedi.

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Kargılık Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Akdağlı ve eşi Cennet Akdağlı (55), Güney ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra kırsal mahalledeki evlerine dönmek için sepetli motosikletleriyle yola çıktı. Evlerine 100 metre kala pusuya düşürülen çiftte, av tüfeği ile 1 el ateş edildi. İlk önce motosikletin arkasında yolcu olarak oturan Cennet Akdağlı'ya isabet ederek bel kısmından giren domuz kurşunu, Yaşar Akdağlı'nın omurga kemiğini parçaladı. Belinden giren kurşun iç organları parçalayan Cennet Akdağlı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yaşar Akdağlı, ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

JANDARMA KATİL EVLADI SAMANLIKTA İĞNE ARAR GİBİ BULDU

Olayın ihbar edilmesi üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, KOM, Siber Suçlarla Mücadele ve Güney İlçe Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere çok sayıda ekiple olaya müdahale edildi. Şüphelinin yakalanması için geniş bir çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayetin failini samanlıkta iğne karar gibi detaylı bir çalışmayla buldu. Olay yerinde araştırma yapan jandarma ekipleri, cinayet ihbarında bulunan oğlu Hakan Akdağlı ve diğer oğlunu ile olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

PUSU KURDU, CİNAYET İHBARINI YAPTI

Cinayet ile ilgili sorgulamayı yapan ekipler olayla ilgili çelişki beyanlarda bulunan 23 yaşındaki Hakan Akdağlı üzerinde yoğunlaşılan mülakat sonucu, şüpheli suçunu itiraf etti. İlk ifadesine "Babam, bana eziyet edip, dövüyordu.

Amacım korkutmaktı. Dönüşlerini bekledim, saklandım arkalarından ateş ettim. Silahı sakladım, sonra babam aradı koşarak yanına gittim. Yardım ettim ambulans çağırdım" diyen zanlı evlat, jandarmadaki sorgusunun ardından Buldan Adliyesine sevk edildi. "Kasten ve tasarlayarak adam öldürmek" suçundan adli makamlara sevk edilen oğulun, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

Öte yandan, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen baba Yaşar Akdağlı'nın entübe edildiği, hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Pes artık: Dereye hayvan pisliği bırakırken görüntülendi: Gözaltına alındı
26.05.2024Pazar
İZLE I Diyarbakır’da hafif ticari araç takla attı! Çok sayıda yaralı var
26.05.2024Pazar
İZLE I Eve giren kadın hırsızlar 400 bin TL değerindeki ziynet eşyasını böyle çaldı!
26.05.2024Pazar
Bursa'da kuzunun bir parkta köpeği kovalaması ortaya renkli görüntüler çıkardı.
26.05.2024Pazar
İstanbul’da film gibi olay kamerada: Sahte polisler korsan taksiciyi “aracı bağlarız” diye dolandırdı
26.05.2024Pazar
Bunlar da Var
El-Kassam Tugayları Gazze Şeridi’nde bir grup İsrail askerini pusuya düşürüp esir aldı 00:16
İsrail askerleri pusuya düşürülüp esir alındı
26.05.2024Pazar
FETÖ’de iç savaş! Elebaşının yeğeninden küfür kıyamet ifşalar: Gülen’i kaçırdılar 00:51
FETÖ'de iç savaş! Elebaşının yeğeninden küfür kıyamet ifşalar
26.05.2024Pazar
İZLE I ‘Savulun Battal Gazi Geliyor’ filmindeki çekim hataları yıllar sonra ortaya çıktı! İşte o anlar... 00:29
İşte ‘Savulun Battal Gazi Geliyor’ filmindeki çekim hataları!
26.05.2024Pazar
Emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarih aralıkları açıklandı! SSK, Bağ-Kur’lu Kurban öncesi ikramiye dahil 4’ü 1 arada ödeme alacak! 01:00
Emekliye 26.333 TL bayram müjdesi çıktı!
26.05.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA