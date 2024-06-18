İZLE I Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale Eceabat Akbaş mevkisinde çıkan orman yangını nedeniyle ekipler harekete geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada "Gemi trafiği kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak* askıya alındı. Gemi trafiği, *güney-kuzey* tek yönlü olarak devam edecektir.” denildi. Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangı ile mücadelede son durum paylaştı. Yumaklı, 9 uçak, 6 helikopter 67 kara aracı ve 362 personelin sahada olduğunu söyledi.