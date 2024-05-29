İZLE I Adana'da ilginç anlar! Bıçak çıkartıp kendini 'Mehdi' ilan etti "Bana karşı gelirseniz..."

Adana'da mehdi olduğunu öne süren şahsın adliyedeki bıçaklı eylemi dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki adliye binasına gelen ve isminin M.Ş. olduğunu öne süren bir şahıs, polis kontrol noktasında bıçak çıkarttı ve mehdi olduğunu öne sürdü.

"BANA KARŞI GELİRSENİZ BAŞINIZA BÜYÜK BİR KIYAMET GELEBİLİR"

Şahıs bıçaklı eylemi sırasında "Kardeşlerim beni size gönderen Yüce Allah, beni bu dünyaya bir mehdi olarak gönderdiyse bu da sizlerin iyiliği ve doğru yolu bulması içindir. Bana karşı gelirseniz ya da bana karşı koyarsanız şunu bilin ki başınıza büyük bir kıyamet gelebilir" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Şahıs bu cümlelerinin ardından bıçağı kınına sokup polise teslim etti. Şahıs daha sonra gözaltına alındı.