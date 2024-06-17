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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024, 22:20 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024, 22:22

İZLE I Adalar'da polis ile vatandaşlar arasında minibüs arbedesi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Adalar'a gönderilen 13 adet elektrikli minibüse tepki gösteren Adalar sakinleri bugün eylem yaptı. Adalar'ın SİT alanı ve 'Yaya Bölgesi' olduğunu belirten vatandaşlar Büyükada'da bulanan Çınar Meydanı'nda ve İETT Garajı'nın bulunduğu Kurşunburnu Mevkii'nde eylem yaptı. Çınar Meydanı'nda yapılan müdahale sırasında bir kişi fenalık geçirdi. Bazı Adalar sakinleri de gözaltına alındı.

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında Adalar geliyor. Faytonların kaldırılmasının ardından Adalar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 kişilik elektrikli taksiler ve 13 kişilik minibüsler ulaşımı sağlıyordu. Ancak İBB'nin 20 kişilik elektrikli minibüsleri bölgeye göndermesi Adalar halkının tepkisine neden oldu. Bölgenin SİT alanı ve 'Yaya Bölgesi' olduğu belirten ada sakinleri 'Azmanbüs' adını verdikleri minibüslere karşı bugün eylem yaptı.

Büyükada'da bulunan Çınar Meydanı ve İETT Garajı'nın bulunduğu Kurşunburnu mevkiinde bir araya gelen ada sakinlerine polis müdahale etti. Çınar Meydanı'nda yapılan müdahale sırasında fenalaşan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kurşunburnu mevkiinde bulunan İETT Garajı'nda bulunan 13 minibüsün garajdan çıkışını engellemeye çalışan vatandaşlara da polis müdahale etti. Müdahale sırasında bazı vatandaşlar gözaltına alındı.

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