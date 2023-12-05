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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023, 03:49 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023, 05:55

İstanbullu perişan! Üsküdar'da İETT otobüsünde yangın çıktı | Vatandaşlar canını zor kurtardı

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde olduğu İBB’de ulaşım araçlarının yaşattığı facialar bitmek bilmiyor. Ulaşım araçlarının yetersizliği ve bakımsızlığı nedeniyle yüzlerce vatandaşın mağdur olmasının yanı sıra alev alev yanan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi. Üsküdar'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanı farkkeden İETT şoförü, otobüsü cadde üzerinde durdurarak yolcuların inmesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün motor kısmındaki alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, İETT otobüsünde hasar oluştu.

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