Haberler Yaşam Videoları İstanbul'da yollar kapalı mı? Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yolların anlık durumu! Yurt genelinde hangi yollar trafiğe kapalı?

İstanbul'da yollar kapalı mı? Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yolların anlık durumu! Yurt genelinde hangi yollar trafiğe kapalı?

İstanbul'da yollar kapalı mı? Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yolların anlık durumu! Yurt genelinde hangi yollar trafiğe kapalı?
26.01.2022 14:12

OTOMATİK OYNAT

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Yurt genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yolların durumu anlık olarak izleniyor. Yola çıkacak olan vatandaşlar hangi yolların trafiğe kapatıldığını sorguluyor.  Peki; İstanbul'da yollar kapalı mı? Yurt genelinde hangi yollar kapalı?  İşte 26 Ocak 2022 tarihli Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yollar listesi..

Yaşam Videoları

Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da @KarayollariGM
ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır.

İstanbul'a girişlerde, Trakya ve Anadolu'dan araç kısıtlaması kaldırılmıştır.

TRAFİĞE AÇILAN YOLLAR

Tarsus-Pozantı Otoyolu çift yönlü olarak TIR trafiğine açılmıştır.

Konya - Beyşehir Devlet Yolu, Konya Çıkışı - Beyşehir arası her iki yönden TIR, çekicili araç ve otobüsler için trafiğe açılmıştır.

Pınarbaşı - Örenşehir Yolu tüm araçların trafiğine açılmıştır.

Baskil Aydınlar Yolu saat 23:00 itibarıyla trafiğe açılmıştır.

Elazığ - Diyarbakır Devlet Yolu saat 19:00 itibarıyla "TIR" hariç taşıt trafiğine açılmıştır.

Bayburt-Aşkale Yolu bugün saat 20:30 itibarıyla tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır.

Arapgir Divriği Devlet Yolu saat 17:00 itibarıyla araç trafiğine açılmıştır.

Bayramözü-Hirfanlı Barajı-Şanlıkışla Yolu tüm araç trafiğine açılmıştır.

Siverek Diyarbakır Yolu kontrollü olarak trafiğe açılmıştır.

Hakkari - Şırnak Devlet Yolu ulaşıma açılmıştır. Güzergâhta genişletme ve tuzlama çalışmaları devam etmektedir.

Çiçekdağı-Akçakent Yolu tüm araçların trafiğine açılmıştır.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatılan Muğla-Marmaris Devlet Yolu taşıt trafiğine açılmıştır.

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı Yolu yoğun tipi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır.

Tunceli - Pülümür Yolu 0-25. km'ler arası saat 08:35 itibarıyla tipinin oluşturduğu görüş kaybı ve yoğun yağış nedeniyle TIR trafiğine kapatılmıştır.

Samsun Ankara Yolu, Kavak Samsun arası yoğun kar yağışından dolayı her iki yönden de TIR trafiğine kapatılmıştır.

Ereğli-Makas Devlet Yolu Ereğli Çıkışı - Çakmak arası, bugün saat 22:30 itibarıyla her iki yönden TIR ve çekicili araçlar için trafiğe kapatılmıştır.

TAG Otoyolu, Osmaniye-Antep-Nizip Hattı çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatılmıştır.

Gaziantep Narlı Devlet Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.

Şarkışla - Altınyayla - Ulaş İl Yolu 30-67. km'leri arası yoğun kar ve fırtına nedeniyle bugün saat 22:30 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Koyulhisar - Ortakent İl Yolu saat 22:00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Sivas - Kangal Gürün Ayrımı Devlet Yolu 41-68. km'leri arası saat 22:10 itibarıyla fırtına ve tipi nedeni ile ulaşıma kapatılmıştır.

Maraş Göksun Yolu TIR trafiğine kapalıdır.

Kangal Alacahan Hekimhan Devlet Yolu 0-42. km'leri arası yoğun kar ve tipi nedeniyle saat 23:35 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Niğde - Pozantı Otoyolu Adana yönü TIR ve kamyon trafiğine kapatılmıştır.

Aksaray bağlantılı Aksaray-Adana, Aksaray-Ankara, Aksaray-Nevşehir ve Aksaray-Konya güzergâhları kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve çekicili araçlar için trafiğe kapatılmıştır.

Derinkuyu - Güzelöz - Ürgüp Yolu yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı trafiğe kapatılmıştır.

Sivas - Kurtlapa İl Yolu, Şarkışla - Ortaköy İl Yolu, Şarkışla - Akçakışla İl Yolu ve Yıldızeli - Çırçır İl Yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle saat 03:10 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Taşkent - Sarıveliler Devlet Yolu 54-73. km'ler (Belpınarı Geçidi) ile 0-15. km'ler arası bugün saat 14:30 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır.

Beyşehir - Isparta Devlet Yolu, Beyşehir Çıkışı - Konya İl Sınırı arası her iki yönden TIR, çekicili araç ve otobüsler için trafiğe kapatılmıştır.

Konya - Beyşehir Devlet Yolu, Konya Çıkışı - Beyşehir arası her iki yönden TIR, çekicili araç ve otobüsler için trafiğe kapatılmıştır.

Konya - Seydişehir Devlet Yolu Konya Çıkışı - Seydişehir arası, kar yağışının yoğunlaşması nedeniyle bugün saat 10:30 itibarıyla her iki yönden TIR, çekicili araç ve otobüsler için trafiğe kapatılmıştır.

Muğla-Marmaris Devlet Yolu 50-66. km'leri arası (Sakar Geçidi) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır.

Elmalı-Seki İl Yolu (Göğübeli 1850 m.), #İlyağı - Kızılcadağ Yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.

Muğla Kale Yolu 2-54. km'ler arası yoğun tipi sebebiyle tüm araç geçişlerine kapatılmıştır.

Kasaba - Sinekçi İl Yolu'nda (Kuruovabeli 0. ve 46. km'ler arası) yoğun yağış ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.

Dinar - Çivril Yolu 0-18. km'ler Denizli-Afyonkarahisar il sınırı arası aşırı yağış ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır.

Seydişehir-Akseki (Alacabel) Yolu kar ve tipiden dolayı TIR ve çekici trafiğine kapatılmıştır.

Bursa-Susurluk ve Yalova- Bursa arası yoğun kar yağışı ve şiddetli tipinden dolayı bu kesimler TIR trafiğine çift taraflı olarak kapatılmıştır.

Çığlı-0rtaköy Yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle 18:40 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır.

Ahlat-Karahasan / Karahasan-Ahlat Yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle 22:30 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır.

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