Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da @KarayollariGM

ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır.

İstanbul'a girişlerde, Trakya ve Anadolu'dan araç kısıtlaması kaldırılmıştır.

TRAFİĞE AÇILAN YOLLAR

Tarsus-Pozantı Otoyolu çift yönlü olarak TIR trafiğine açılmıştır.

Konya - Beyşehir Devlet Yolu, Konya Çıkışı - Beyşehir arası her iki yönden TIR, çekicili araç ve otobüsler için trafiğe açılmıştır.

Pınarbaşı - Örenşehir Yolu tüm araçların trafiğine açılmıştır.

Baskil Aydınlar Yolu saat 23:00 itibarıyla trafiğe açılmıştır.

Elazığ - Diyarbakır Devlet Yolu saat 19:00 itibarıyla "TIR" hariç taşıt trafiğine açılmıştır.

Bayburt-Aşkale Yolu bugün saat 20:30 itibarıyla tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır.

Arapgir Divriği Devlet Yolu saat 17:00 itibarıyla araç trafiğine açılmıştır.

Bayramözü-Hirfanlı Barajı-Şanlıkışla Yolu tüm araç trafiğine açılmıştır.

Siverek Diyarbakır Yolu kontrollü olarak trafiğe açılmıştır.

Hakkari - Şırnak Devlet Yolu ulaşıma açılmıştır. Güzergâhta genişletme ve tuzlama çalışmaları devam etmektedir.

Çiçekdağı-Akçakent Yolu tüm araçların trafiğine açılmıştır.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatılan Muğla-Marmaris Devlet Yolu taşıt trafiğine açılmıştır.

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı Yolu yoğun tipi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır.

Tunceli - Pülümür Yolu 0-25. km'ler arası saat 08:35 itibarıyla tipinin oluşturduğu görüş kaybı ve yoğun yağış nedeniyle TIR trafiğine kapatılmıştır.

Samsun Ankara Yolu, Kavak Samsun arası yoğun kar yağışından dolayı her iki yönden de TIR trafiğine kapatılmıştır.

Ereğli-Makas Devlet Yolu Ereğli Çıkışı - Çakmak arası, bugün saat 22:30 itibarıyla her iki yönden TIR ve çekicili araçlar için trafiğe kapatılmıştır.

TAG Otoyolu, Osmaniye-Antep-Nizip Hattı çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatılmıştır.

Gaziantep Narlı Devlet Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.

Şarkışla - Altınyayla - Ulaş İl Yolu 30-67. km'leri arası yoğun kar ve fırtına nedeniyle bugün saat 22:30 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Koyulhisar - Ortakent İl Yolu saat 22:00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Sivas - Kangal Gürün Ayrımı Devlet Yolu 41-68. km'leri arası saat 22:10 itibarıyla fırtına ve tipi nedeni ile ulaşıma kapatılmıştır.

Maraş Göksun Yolu TIR trafiğine kapalıdır.

Kangal Alacahan Hekimhan Devlet Yolu 0-42. km'leri arası yoğun kar ve tipi nedeniyle saat 23:35 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Niğde - Pozantı Otoyolu Adana yönü TIR ve kamyon trafiğine kapatılmıştır.

Aksaray bağlantılı Aksaray-Adana, Aksaray-Ankara, Aksaray-Nevşehir ve Aksaray-Konya güzergâhları kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve çekicili araçlar için trafiğe kapatılmıştır.

Derinkuyu - Güzelöz - Ürgüp Yolu yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı trafiğe kapatılmıştır.

Sivas - Kurtlapa İl Yolu, Şarkışla - Ortaköy İl Yolu, Şarkışla - Akçakışla İl Yolu ve Yıldızeli - Çırçır İl Yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle saat 03:10 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Taşkent - Sarıveliler Devlet Yolu 54-73. km'ler (Belpınarı Geçidi) ile 0-15. km'ler arası bugün saat 14:30 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır.

Beyşehir - Isparta Devlet Yolu, Beyşehir Çıkışı - Konya İl Sınırı arası her iki yönden TIR, çekicili araç ve otobüsler için trafiğe kapatılmıştır.

Konya - Beyşehir Devlet Yolu, Konya Çıkışı - Beyşehir arası her iki yönden TIR, çekicili araç ve otobüsler için trafiğe kapatılmıştır.

Konya - Seydişehir Devlet Yolu Konya Çıkışı - Seydişehir arası, kar yağışının yoğunlaşması nedeniyle bugün saat 10:30 itibarıyla her iki yönden TIR, çekicili araç ve otobüsler için trafiğe kapatılmıştır.

Muğla-Marmaris Devlet Yolu 50-66. km'leri arası (Sakar Geçidi) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır.

Elmalı-Seki İl Yolu (Göğübeli 1850 m.), #İlyağı - Kızılcadağ Yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.

Muğla Kale Yolu 2-54. km'ler arası yoğun tipi sebebiyle tüm araç geçişlerine kapatılmıştır.



Kasaba - Sinekçi İl Yolu'nda (Kuruovabeli 0. ve 46. km'ler arası) yoğun yağış ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.

Dinar - Çivril Yolu 0-18. km'ler Denizli-Afyonkarahisar il sınırı arası aşırı yağış ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır.

Seydişehir-Akseki (Alacabel) Yolu kar ve tipiden dolayı TIR ve çekici trafiğine kapatılmıştır.

Bursa-Susurluk ve Yalova- Bursa arası yoğun kar yağışı ve şiddetli tipinden dolayı bu kesimler TIR trafiğine çift taraflı olarak kapatılmıştır.

Çığlı-0rtaköy Yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle 18:40 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır.

Ahlat-Karahasan / Karahasan-Ahlat Yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle 22:30 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır.