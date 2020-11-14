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İstanbul'da sigara içme yasağı uygulanan yerlerin tam listesi! İstanbul sigara içme yasağı cezası ne kadar?

İstanbul'da sigara içme yasağı uygulanan yerlerin tam listesi! İstanbul sigara içme yasağı cezası ne kadar?
14.11.2020 14:48
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından tüm valiliklere yeni genelge gönderildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımına uyulması için tüm illerde açık alanlarda sigara yasağı getirildi. Özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu sokak ve caddeleri kapsayan sigara yasağında ilk cezalar da kesildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama ile İstanbul'da sigara içilmesi yasak 125 sokak, 93 cadde, 84 meydanın listesi paylaşıldı. Peki İstanbul'da sigara içme yasağı uygulanan yerler neresi? İstanbul sigara içme yasağı cezası ne kadar?


Türkiye genelinde artışa geçen vakaların ardından salgın ile mücadele kapsamında yeni kararlar alınmaya başladı. Bu kararlar doğrultusunda, öncelikli tedbir haline gelen 'doğru maske kullanımı' ele alındı.

Maskenin doğru bir şekilde kullanılması için 81 ilde kamuya açık alanlara sigara yasağı getirildi. İstanbul'da ise 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandı.

YASAĞIN UYGULANDIĞI YERLER LİSTELENDİ

İstanbul Valiliği de bu kararın ardından yasağın geçerli olduğu yerleri listeledi. Valilik tarafından yayınlanan bu listede; cadde, sokak ve meydan adı olmak üzere tüm ayrıntılara yer verildi.

SİGARA İÇENLERİN CEZASI NE KADAR?

Öte yandan Valilik tarafından yapılan açıklamada, yasağa uymayan vatandaşlara 900 TL para cezası uygulanacağı belirtildi.

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