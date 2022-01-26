İstanbul’da nefes kesen kovalamaca

Yakalandığı sırada da üzerinde yaklaşık 3.6 gram uyuşturucu madde bulunan Eren B.’nin emniyette 12 adet “uyuşturucu madde kullanmak”, 2 adet “uyuşturucu madde ticareti”, 5 adet “tehdit” ve “hakaret”, 1 adet “görevli memura mukavemet” ve 6 adet de “kasten yaralama” olmak üzere 26 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bekçilerin yakaladığı saldırgan Eren B.’nin olayda kullandığı suç aleti olan tabanca da ele geçirildi. Emniyete götürülerek ifadesi alınan ve adli işlemleri yapılan suç makinesi Eren B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.