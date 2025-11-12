PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen yarım tona yakın metanfetamin, eroin ve kokain maddeleri emniyette sergilendi. Yedi zehir tacirinin yakalandığı operasyon, dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanmıştı.

Alınan bilgiye göre, operasyonla ilgili dün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 7 şüpheliyi yakaladık. Operasyonlarımızla; 274 kg metamfetamin, 130 kg eroin ve 90 kg kokain ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" ifadelerine yer vermişti.


26 ve 30 Ekim tarihleri arasında üç ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen toplam 494 kilo uyuşturucu madde, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi.

