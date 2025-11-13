PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul'da kaçak alkol operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da kaçak alkol üretimi ve sevkiyatına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kargoyla gönderilmeye çalışılan 980 litre etil/metil alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi. Polis ekiplerinin Çatalca’da bir depoya düzenlediği operasyonda 10 bin 500 litre etil/metil alkol, dolum makineleri, filtreleme cihazları bulundu. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 28 Ekim 2025'de kargo firması aracılığıyla sevk edilmeye çalışılan toplam 980 litre hacmindeki etil/metil alkol olduğu değerlendirilen sıvılara el konuldu. Devam eden soruşturma kapsamında, Çatalca'da olduğu tespit edilen depoda 1 Kasım 2025'te arama gerçekleştirildi. Arama çalışmalarında; 10 bin 500 litre etil/metil olduğu değerlendirilen alkollü sıvı, 6 adet karbon filtreleme cihazı, 375 kilogram karbon, 1 adet elektrikli şeritleme cihazı, 1 adet elektrikli paketleme/streçleme cihazı, 2 adet hava kompresörü, 1 adet 8 nozollu dolum makinesi, üzerinde herhangi bir marka ibaresi bulunmayan 5 litrelik 768 adet boş teneke, siyah renkli ve üzerinde herhangi bir marka etiketi bulunmayan 5 litrelik 420 adet boş bidon ile üzerinde 'Eclipse' ibaresi bulunan 2 bin adet etiket ele geçirildi. Depoda bulunan 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sı hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 3 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

