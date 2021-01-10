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İstanbul'da ilginç hırsızlık! Bankadan para değil bakın ne çaldılar

İstanbul'da ilginç hırsızlık! Bankadan para değil bakın ne çaldılar
10.01.2021 10:51
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İstanbul'da bulunan özel bir banka şubesine giren hırsızlar, bu kez para değil elektrikli ısıtıcıyı çaldı. İlginç hırsızlığın ardından polisler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Şişli'de bir banka şubesine giren 3 kişi, elektrikli ısıtıcı çaldı. İlginç hırsızlık sonrası polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre olay, sabah erken saatlerde Halaskargazi Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde yaşandı. Şubeye gelen 3 kişi kapıyı zorlayarak içeri girdi. Bankadaki elektrikli ısıtıcıyı çalan zanlılar olay yerinden kaçtı. Bankanın alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede sadece elektrikli bir ısıtıcının çalındığını belirledi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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