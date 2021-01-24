İstanbul'da geri dönüşüm deposu yandı! Mahalleli depo sahibine saldırdı

İstanbul Maltepe'de bulunan bir geri dönüşüm deposunda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle deponun bitişiğindeki iş yerleri ve evler zarar görünce, sokağa dökülen mahalleli depo sahibine saldırdı.

Maltepe'de bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında bitişikteki iş yerleri ve evler zarar görünce mahalleli geri dönüşüm deposunun sahiplerine saldırdı.

Yangın saat 20.30 sıralarında Küçükyalı Mahallesi Yüce Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangın kısa sürede deponun tamamını sardı. Alev alev yanan geri dönüşü deposunun bitişiğinde bulunan bütün evler boşaltıldı. Yangın elektrik direklerine de sıçrayınca uzun süre elektrik patlamaları yaşandı. Yangın fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için büyük çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri diğer binaların tutuşmaması için sürekli su sıkarak soğutma yaptı.

DEPONUN BİTİŞİĞİNDEKİ GARAJDA BULUNAN ARABALARI VATANDAŞLAR SÜRÜKLEYEREK ÇIKARDI

Yangın çıkan geri dönüşüm deposunun bitişiğinde bulunan bir oto servis garajında bulunan arabalar çalışmadığı için vatandaşlar tarafından sürüklenerek çıkarıldı. Toplana vatandaşlar el birliği ile arabaları sürükleyerek garajdan çıkardı.

MAHALLE SAKİNLERİ HERİ DEPO SAHİPLERİNE SALDIRDI

Geri dönüşüm deposunda çıkan yangının bitişikte bulunan ev ve işyerlerine sıçraması büyük paniğe neden olurken, toplanan mahalle sakinleri mahalle arasında hurdacı olmaz diyerek depo sahiplerine saldırdı. Büyük bir arbedenin yaşandığı anlarda polis araya girerek kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.

'ŞEHİR İÇİNDE HURDACI OLMAZ, BURADAN KALDIRILMASI GEREKİR'

Yanan geri dönüşüm deposunun hemen bitişiğindeki evde oturan ve evi yangında hasar gören Hüseyin Keser, "Ben bu mahallede doğdum büyüdüm, bu hurdacıların buradan kaldırılmasını çok söyledik. Bu burada olmaz dedik. Yangın çıkacak bir gün dedim, sonunda oldu bak yangın çıktı yani. Hemen evimin bitişiği, şehrin içinde hurdacı olmaz ki. Komşu dedik, komşu dedik ama buramıza geldi altık. Plastik, her türlü hurda var burada, ham madde, tüp, patlayıcı her şey var. İşçilerin kaldığı konteynırda elektrikten çıktı diye düşünüyorum. İşçiler hep burada kalıyor. Elektrikte yanma sönme oldu, hemen kendimi dışarı attım, annemi çıkardım. Baktım trafo patlamış, hemen şalteri indirdim dışarı çıktım. Kimse yaralanmadı, herkesi çıkardık ama burada olmaz bu." şeklinde konuştu.

TOPLANAN KALABALIK ELLERİNDE TELEFONLARLA CANLI YAYIN YAPTI

Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın mahallede büyük paniğe neden olurken o sırada D-100 Karayolu'ndan geçen vatandaşlar yol kenarında durarak ellerindeki cep telefonları ile görüntü çekti. Kimi kayıt alırken kimi de sosyal medyada canlı yayın yaptı. Yangın itfaiye ekiplerini yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucunda tamamen söndürüldü. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeleri devam ediyor.

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