Kağıthane'de yokuş aşağıya freni tutmayan otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı. Paniğe kapılan 61 yaşındaki eşi kapıyı açıp kendini aşağıya attı. Dehşet anları kameralara yansırken, metrelerce sürüklenen ve aracının altında kalmaktan kılpayı kurtulan kadın yaralandı. Otomobil ise park halindeki 3 araca çarpıp durabildi. Olay, dün saat 11.15 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde eşi Mukaddes Dırmaz ile birlikte 34 FPY 451 plakalı otomobile binen Necip Dırmaz (65), yokuş aşağıya seyretmeye başladı. O esnada iddiaya göre otomobilin freni tutmayınca sürücü araçla yalpalamaya başladı. Paniğe kapılan sürücünün eşi Mukaddes Dırmaz (61), kapıyı açarak kendini aşağıya attı. Kadın birkaç metre sürüklenerek yaralanırken, otomobil ise park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralara anbean yansıdı.