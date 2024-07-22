SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024, 10:11 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024, 10:11

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Freni patlayan araçtan kendini atan kadın metrelerce sürüklendi

Kağıthane'de yokuş aşağıya freni tutmayan otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı. Paniğe kapılan 61 yaşındaki eşi kapıyı açıp kendini aşağıya attı. Dehşet anları kameralara yansırken, metrelerce sürüklenen ve aracının altında kalmaktan kılpayı kurtulan kadın yaralandı. Otomobil ise park halindeki 3 araca çarpıp durabildi. Olay, dün saat 11.15 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde eşi Mukaddes Dırmaz ile birlikte 34 FPY 451 plakalı otomobile binen Necip Dırmaz (65), yokuş aşağıya seyretmeye başladı. O esnada iddiaya göre otomobilin freni tutmayınca sürücü araçla yalpalamaya başladı. Paniğe kapılan sürücünün eşi Mukaddes Dırmaz (61), kapıyı açarak kendini aşağıya attı. Kadın birkaç metre sürüklenerek yaralanırken, otomobil ise park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralara anbean yansıdı.

SIRADAKİ VİDEO
Hatay'da zeytin bahçesine uçarak ters dönen traktörün 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
22.07.2024Pazartesi
Kayseri'de 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
22.07.2024Pazartesi
Tekirdağ'ın Muratlı'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
22.07.2024Pazartesi
Aksaray’da motosiklette 2’si çocuk 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
22.07.2024Pazartesi
Bursa'da orman yangını!
21.07.2024Pazar
Bunlar da Var
Aydos’ta orman yangını! 01:42
Aydos'ta orman yangını!
21.07.2024Pazar
Adana’nın Aladağ ilçesinde 4,1’lik deprem 01:09
Adana'da deprem!
21.07.2024Pazar
Gabar’da petrol sondaj kulesi devrildi! Vali Cevdet Atay A Haber’de son durumu anlattı 04:23
Gabar’da petrol sondaj kulesi devrildi
21.07.2024Pazar
Adana’da göle düşen otomobil bir aileye mezar oldu 02:54
Adana'da göle düşen otomobil bir aileye mezar oldu
21.07.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA