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İstanbul'da acı olay! Feci şekilde can verdi

İstanbul'da acı olay! Feci şekilde can verdi
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İstanbul'da yapımı devam eden liman içindeki şantiye alanında süren çalışmalar sırasında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan Mustafa O. hayatını kaybetti.


Beylikdüzü'nde liman içindeki şantiye alanında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan Mustafa O. hayatını kaybetti. Olay, saat 13.30 sıralarında Yakuplu'da bulunan liman içerisinde meydana geldi. İddiaya göre bir şantiye alanında yapılan çalışma sırasında hafriyat kamyonu geri manevra yapıyordu.

Kamyonun şoförü bu sırada Mustafa O.'yu fark edemedi. Mustafa O. hafriyat kamyonun altına kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şoför gözaltına alınırken polisin olaya ilgili soruşturması devam ediyor. Mustafa O.'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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