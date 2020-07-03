İstanbul’da 5 ilçede düzenlenen ‘torbacı’ operasyonunda 56 kişi tutuklandı!

03.07.2020 17:48

İstanbul’da 5 ilçede eş zamanlı ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 59 şüpheli yakalanırken 56’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi...

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Üsküdar ve Ümraniye merkezli olmak üzere toplam 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 59 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, silah ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen para ele geçirildi.

Dün adli makamlara sevk edilen 59 şahıstan 56'sı tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. 3 şahıs hakkında ise Adli Kontrol Hükümleri uygulandı.