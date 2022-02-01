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İstanbul Şişli'de cinayet anı kamerada! Borç meselesi yüzünden sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Şişli'de cinayet anı kamerada! Borç meselesi yüzünden sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü
01.02.2022 09:51

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İstanbul'daki cinayet saniye saniye kameraya yansıdı. Şişli’de aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Erdem Y., Yalçın Umur'u art arda bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaşam Videoları

Olay, Mecidiyeköy'de geçen ay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi konuşmak için bir araya geldi. Erdem Y. yanındaki arkadaşı ile Yalçın Umur'dan alacağını istedi.

Yaşanan tartışmada Yalçın Umur, Erdem Y.'nin arkadaşına tokat attı. Erdem Y. ise cebinden çıkardığı bıçak ile Yalçın Umur'u art arda bıçakladı. Can havliyle kaçmaya çalışan Umur, bir süre sonra yere yığıldı.

Erdem Y., olay yerinden kaçmaya çalışan Yalçın Umur'u tekrar yakaladı. Burada da bıçaklamaya devam eden saldırgan olay yerinden kaçtı.

Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kan kaybeden Umur, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yalçın Umur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZANLI, OLAYDAN YARIM SAAT SONRA YAKALANDI
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırganın eşkalini belirledi. Nerede olduğu belirlenen saldırgan, olaydan yarım saat sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Alacak verecek tartışması ve bıçaklanma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişi arasında yaşanan tartışma ve Yalçın Umur'un bir kişiye tokat atması görülüyor. Arkadaşının tokatlandığını gören Erdem Y, Umur'u yere yatırarak art arda bıçaklıyor. Can havliyle kaçan Yalçın Umur, bir süre sonra yere yığılıyor.

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