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İstanbul Eyüpsultan'da kamyoncuların kavgası kamerada! Birbirilerine girdiler

İstanbul Eyüpsultan'da kamyoncuların kavgası kamerada! Birbirilerine girdiler
22.06.2023 10:25

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Eyüpsultan'da yol verme nedeniyle tartışan kamyonet şoförleri, araçlarını yol ortasında durdurarak birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

Eyüpsultan'da yol verme nedeniyle tartışan kamyonet şoförleri, araçlarını yol ortasında durdurarak birbirine girdi. T

Olay, çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan'da çevre yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki iki kamyonet şoförü arasında iddiaya göre, yol verme tartışması yaşandı. Seyir halindeki iki şoför, araçlarını yol ortasında durdurarak tartışmaya devam etti.

Kamyonetten inen bir şoför, tartıştığı diğer şoförün yanına geldi. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı gören bazı sürücüler araçlarını durdurarak tarafları ayırmaya çalışırken, bazı sürücüler ise kornaya basarak tepki gösterdi.

O ANLAR KAMERADA
Yaşanan kavga anlarını ise bir başka sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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