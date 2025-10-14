PODCAST
İstanbul dahil 8 ilde yağmur alarmı!
Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 09:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika raporuna göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına geriledi. Birçok kentte sağanak yağış etkili olurken özellikle İstanbul'da bugün kısa süreli yağışların görüleceği tahmin ediliyor.
