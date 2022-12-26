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İstanbul Bayrampaşa'da otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

İstanbul Bayrampaşa'da otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı
26.12.2022 09:22 - Son Güncelleme: 26.12.2022 09:26

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Bayrampaşa'da, yasak yerden dönüş yapan otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı. Kaza, geçen cumartesi saat 18.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, Yel Sokak ile 19. Sokak kesişimindeki ışıklarda yasak olmasına rağmen dönüş yapan 34 BPV 161 plakalı otomobil ile yeşil ışıkta geçen motosikletli çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Yıldız düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla çevredeki hastaneye götürülürken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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