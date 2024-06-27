SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024, 08:15 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024, 08:15

İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü

Son dakika haberleri... Bahçelievler'de 7 katlı binada çökme meydana geldi. Olay yerine ekipler sevk edildi. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, bölgeden son durumu aktardı. İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 1994'te binaya 3 kat daha eklendiğinin öğrenildiğini söyledi.

SIRADAKİ VİDEO
İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır A Haber'de son durumu aktardı
27.06.2024Perşembe
SON DAKİKA I İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralı var mı?
27.06.2024Perşembe
Milli Savunma Bakanlığı o anları paylaştı: Gardaş Azerybacan'dan Bizim Çocuklar'a tam destek
27.06.2024Perşembe
Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda yangın çıktı
27.06.2024Perşembe
Vatandaşlar A Milli Takım için tek yürek oldu: Maçı dev ekranda izlediler
26.06.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç trafikte öldürüldü! 01:33
Okul müdür yardımcısı silahla vurularak öldürüldü
26.06.2024Çarşamba
SSK Bağ-Kur emeklisine 2’li oran çıkarıldı! %25.81-26.61 oranla maaşlar değişiyor! Temmuz’da en düşük... 07:01
Memur ve emeklinin maaş zammı haftaya belli olacak
26.06.2024Çarşamba
SON DAKİKA: Asgari ücret açıklaması! 01:21
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması!
26.06.2024Çarşamba
Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç öldürüldü! İlk görüntüler! 01:21
Müdür yardımcısına kanlı pusu! Trafikte katledildi!
26.06.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA