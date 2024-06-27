Son dakika haberleri... Bahçelievler'de 7 katlı binada çökme meydana geldi. Olay yerine ekipler sevk edildi. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, bölgeden son durumu aktardı. İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 1994'te binaya 3 kat daha eklendiğinin öğrenildiğini söyledi.