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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023, 18:14 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023, 18:22

Isparta’da iki grup arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı

Olay merkeze bağlı Zafer mahallesi 215 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından olayın içerisinde bulunan 5 kişinin tüfekten çıkan saçma sonucu yaralanırken 11 kişi ise darp nedeniyle yaralandı. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan 5 kişi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 11 kişi ise Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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