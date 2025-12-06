Isparta'da dağlık alanda yanan araç kenarında başsız cesedi bulunan şahsın son görüntüleri kamerada

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş Köyü'nde dağlık alanda, yanan bir aracın yakınında 39 yaşındaki bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Cesedin ise kafa kısmının olmadığı tespit edildi. Ölen kişinin köyde yaşayan bir çobana ait olduğu belirlenirken, Isparta Valiliği yaptığı açıklamada, "Vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm birimlerimiz tarafından kararlılıkla ve aralıksız şekilde sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.