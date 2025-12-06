Isparta'da dağlık alanda yanan araç kenarında başsız cesedi bulunan şahsın son görüntüleri kamerada

Osmaniye’de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Vali Erdinç Yılmaz A Haber’e bağlanarak son durumu açıkladı

Meteoroloji'den 8 il için kırmızı alarm | VİDEO

Tuzla'da villadan otomobil, ziynet eşyası ve para çalan 3 şüpheli tutuklandı