Isparta’da aç kurt koyun sürüsüne saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çeltik köyünde bir vatandaşın ağılda beslediği koyun sürüsüne kurt saldırdı. Ağıla giren kurt, sürünün içerisindeki bir koyun u boynundan yakaladı. Kısa süre içeresinde koyun u telef etti. Ardından sürüdeki başka bir koyun u da telef etti.

10 KOYUNU TELEF ETTİ