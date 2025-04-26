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İran’da Şehid Recai Limanı’nda patlama: 8 ölü 750 yaralı
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İran’da Şehid Recai Limanı’nda patlama: 8 ölü 750 yaralı

Giriş Tarihi: 26.04.2025 22:21:53

Hürmüzgan eyaletindeki Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlamada ölü sayısı 8’e, yaralı sayısı ise 750’ye yükseldi. Yangın kontrol altına alınamazken, eğitim kurumları tatil edildi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda, bugün meydana gelen şiddetli patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 750 kişi yaralandı. Yaralılardan 212'si ayakta tedavi edilirken, diğer yaralılar Hürmüzgan ve çevre illerdeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınamazken, yangının diğer konteynerlere sıçradığı ve yeni patlamaların meydana geldiği bildirildi.

Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetim Genel Müdürlüğü, patlama sonrası oluşan hava kirliliği nedeniyle Bender Abbas kentindeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime bir günlük ara verildiğini açıkladı.

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