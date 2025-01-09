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Irak’ta kirli toplantı! İran ve YPG masaya oturdu!
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Irak’ta kirli toplantı! İran ve YPG masaya oturdu!

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 17:35

Suriye'de Ankara tokadı yiyenlerin 'Direniş Ekseni' terörle flörte evrildi. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le bir araya geldi. Türkiye düşmanlığı çerçevesinde şekillenen sır görüşme Bafel Talabani'nin Süleymaniye'deki konutunda gerçekleştirildi. İsrail de son zamanlarda YPG ile yakın temas halinde. Tahran - Tel Aviv hattındaki YPG ittifakının bir diğer sacayağı ise Kandil. Cemil Bayık'ın "Irak ve Suriye'de İran'a alan açmak için Türkiye'ye saldırdık" itirafı unutulmuyor.

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