IQ Money’e operasyon: 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği yönünde tespitler yapıldı. Tespitler kapsamında 28 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Öte yandan şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandı.

Sinop’ta çöp kamyonu dehşeti kamerada: Fikriye Özdemir çöp kamyonunun altında kaldı! Hayatını kaybetti
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 16 kadın şüpheli yakalandı
Sinop'ta öğretmenin öldüğü korkunç kaza kamerada!
Sinop’ta korkunç kaza: 1 ölü!

