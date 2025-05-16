İnegöl’de alacak kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 16.05.2025 00:08:08 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 00:10:44

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, mobilya atölyesi sahibi 20 yaşındaki Hazar A., kendisine yaklaşık 10 milyon lira borcu olan 27 yaşındaki Alihan Y. ve 26 yaşındaki Kemal T.'yi konuşmak üzere iş yerine davet etti. Görüşme sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hazar A., yanında getirdiği tabancayla iki kişiye kurşun yağdırdı. Vücuduna üç kurşun isabet eden Alihan Y. ile bir kurşunla yaralanan Kemal T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli Hazar A.'yı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.