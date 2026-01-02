PODCAST CANLI YAYIN
Diyarbakır’da yolcu otobüsünün devrilme anı kamerada: 6 yaralı

Diyarbakır’da yolcu otobüsünün devrilme anı kamerada: 6 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 6 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, sabah 03.00 sıralarında ilçenin Övündüler Mahallesi Tokaçlı Küme Evleri mevkiinde Hatay'dan Van'a giden 65 ADD 803 plakalı yolcu otobüsü, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otobüsün kaza anı, içeride bulunan yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bunlar da Var

Eski AB Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış TAKVİM'e konuştu
Eski AB Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış TAKVİM'e konuştu
Son dakika: Van'da mahalleye çığ düştü! 22 ev tahliye edildi
Son dakika: Van'da mahalleye çığ düştü! 22 ev tahliye edildi
İsviçre'de kayak merkezinde patlama
İsviçre'de kayak merkezinde patlama
Kuruluş Osman 10. bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 10. bölüm fragmanı yayınlandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle