İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken mesaj: Hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir 20.03.2020 14:02

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele meselesine ilişkin Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Altun, paylaşımında “Türkiye salgının durdurulması için acımasız önlemler almak ya da sorunu yok saymak yerine güçlü sağlık sistemine ve işinin ehli sağlık çalışanlarına güveniyor. Aynı zamanda dostlarımıza ve müttefiklerimize de test kitleri gönderiyoruz. Çünkü hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de koronavirüsle mücadele sürecine ilişkin Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaptı.



Altun'un paylaşımındaki videoda şu ifadelere yer verildi:



Onlar bizim annelerimiz, babalarımız ve büyüklerimiz. Ayrıca, koronavirüs enfeksiyonundan kaynaklanan ciddi belirtilere daha duyarlı olan yaş gruplarının üyeleri. Salgının başlangıcından bu yana derlenen verilere göre, yaşlılar ve arka planda başka sağlık sorunları olan insanlar daha büyük ölüm riski taşıyor. Bu durum açık olsa da, birçok Avrupa ülkesinin aldığı önlemlerin yaşlılar için fazladan koruma sağlamadığını görmek bizleri üzmektedir.

Instead of taking draconian measures or ignoring the problem, Turkey relies on its robust health care system and talented medics to stop the pandemic.



At the same time, we supply test kits to our friends and allies.



Because no virus is more durable than the measures we take. pic.twitter.com/qsSuPDplHr — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 20, 2020