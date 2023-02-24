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İkinci depreme anaokulunda böyle yakalandılar! O anlar kamerada

İkinci depreme anaokulunda böyle yakalandılar! O anlar kamerada
24.02.2023 09:33

OTOMATİK OYNAT

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Malatya’da Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından ikinci depreme sığındıkları bir anaokulunda yakalanan depremzedelerin görüntüleri ortaya çıktı. Okulda yaşanan panik ve korku dolu anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde evleri yıkılan çok sayıda depremzede 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme sığındıkları anaokulunda yakalandı. Depremle birlikte okulda yaşanan panik ve korku dolu anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

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