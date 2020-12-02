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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi' iddialarına yalanlama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi' iddialarına yalanlama!
02.12.2020 17:49
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Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi olduğu iddialarını ortaya atan başta Oda TV, Cumhuriyet, BirGün gibi CHP yandaşı medyaya bir yalanlama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.


Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi olduğu iddialarını ortaya atan başta Oda TV, Cumhuriyet, BirGün gibi CHP yandaşı medyaya bir yalanlama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir" ifadelerine ye verdi.

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