İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı! İşte Aksaray’daki yolcu otobüsü böyle devrildi

Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde, sürücünün kontrolünden çıkan tur otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Otobüste 45 yolcunun olduğu belirtilirken soruşturma başlatıldı. Sürücü Nurhan Hazer (55), tedavisinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürütülen soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazayı kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.