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Hız tutkusu faciayla sonuçlanıyordu, kaza anı kamerada

Hız tutkusu faciayla sonuçlanıyordu, kaza anı kamerada
16.01.2022 14:20

OTOMATİK OYNAT

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde tek şeritli yolda eski model bir araç ile yaklaşık 120 kilometre hız ile gittikleri anları kayıt altına alan gençler kendi kazalarını kaydetti. Kaza, geçtiğimiz günlerde Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tek şeritli mahalle yolunda hız yapan gençler trafik kazası geçirdi. Kaza gençlerin, eski model bir araç ile yaklaşık 120 kilometre hızla gittikleri anı kaydettiği esnada oldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Saniye saniye kayıt altında olan kaza anında gençlerin yaşadığı panik gözler önüne serildi. Trafik kazasının ardından araçtaki bir kişinin ise ‘yapma bunu bana’ diyerek üzüntüsünü dile getirdiği anlar ise dikkatlerden kaçmadı.

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