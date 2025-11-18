Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya yönüne giden Mehmet Ali K. yönetimindeki 34 ZC 2329 plakalı otomobil, D-400 ile tali yolu ayıran refüj ve trafik tabelasına çarptıktan sonra havalanarak yaklaşık 200 metre ileride tali yolda Gültepe istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeki işitme engelli Aziz G.'nin kullandığı 07 BİU 25 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ali K. yaralandı. Vatandaşlar ve sağlık çalışanları tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari aracın işitme engelli sürücüsü Aziz G. ise işitme engelli arkadaşının tercümanlığında kaza anını kameralara anlattı. Aziz G. otomobilin uçup geldiğini söyledi.